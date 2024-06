Europei, argento per gli azzurri della spada

La squadra di Spada maschile vince la decima medaglia per l’Italia ai Campionati Europei Assoluti di scherma. I campioni del mondo in carica, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarella e Federico Vismara conquistano l’argento, superati soltanto in finale 45-24 dalla Francia, nel remake della finale di Milano 2023. Le sciabolatrici chiudono al 7º posto, dopo aver perso ai quarti con la più quotata Spagna. Domani ultima giornata di gare, torneranno in pedana le fiorettiste (Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto con Francesca Palumbo) e gli sciabolatori (Michele Gallo, Luca Curatoli, Luigi Samele e Pietro Torre). Italia ancora in testa al medagliere per numero di medaglie vinte, ma raggiunta dalla Francia per numero di ori 4, grazie alle vittorie odierne nelle due prove di spada maschile e sciabola femminile.