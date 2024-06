Italia, oro nel fioretto femminile agli Europei

Grandi emozioni per l'Italia della scherma che ha conquistato l'oro nel fioretto femminile agli Europei. La pedana di Basilea ha consegnato ad Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi il titolo continentale a squadre imponendosi sulla Francia. Le azzurre hanno sconfitto in finale la Polonia per 45-27

Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno trionfato nella prova a squadre di fioretto femminile agli Europei di Basilea. Le ragazze del commissario tecnico Stefano Cerioni hanno esordito direttamente ai quarti di finale, in cui hanno piegato l’Austria per 45-36. Nel penultimo atto, quindi, non c’è stata storia contro l’Ungheria, annientata nettamente con il severo punteggio di 45-17. Tutto piuttosto agevole anche in finale, in cui la squadra italiana si è trovata di fronte la Polonia, costretta ad arrendersi per 45-27. Il bronzo, infine, se lo è messo al collo l’Ungheria, che nell’altra finale ha battuto di misura la Francia (45-43).