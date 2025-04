Nel mondo frammentato del 2025, in cui le guerre si prolungano e la diplomazia spesso arranca, è accaduto qualcosa di apparentemente straordinario sulle pedane di scherma: atleti russi e ucraini si sono affrontati di nuovo in una prova a squadre, senza visibili tensioni, in un contesto di regole - ovviamente imposte e certamente più accettate che ‘ben digerite’ o condivise - in un clima di reciproco e al quanto dignitoso rispetto