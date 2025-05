Scherma, tre medaglie per l'Italia in Canada

Quella tra il 3 e il 4 maggio è stata una notte bellissima per la scherma italiana. La nazionale azzurra ha conquistato 3 medaglie nella settima giornata (e penultima tappa) della Coppa del Mondo di fioretto che si sta svolgendo nell'Hall B del Vancouver Convention Centre in Canada. Nel tabellone femminile Martina Favaretto ha vinto la medaglia d'oro battendo in finale la statunitense Lee Kiefer per 15-11. Per lei è stata la terza vittoria in questa competizione: gli altri successi erano arrivati uno a Tunisi e uno a Torino. Arianna Errigo invece ha ottenuto la medaglia di bronzo dopo esser stata battuta in semifinale dalla connazionale Favaretto nel derby italiano per 15-9.

Anche il tabellone maschile sorride all'Italia, il 27enne padovano Davide Filippi ha conquistato la medaglia d'argento. Dopo due gare intense negli ottavi (contro l'ungherese Dosa) e nei quarti di finale (contro il due volte campione olimpico Ka Long Cheung) finite entrambe 15-14, in semifinale ha battuto il francese Maxime Pauty 15-11. In finale l'italiano è stato poi battuto per 15-8 dallo statunitense Alexander Massialas.