Europei scherma, fioretto femminile: bronzo Batini

Nella prima giornata degli Europei in corso a Genova, arriva la prima medaglia per l’Italia: Martina Batini ha infatti vinto la medaglia di bronzo nel fioretto femminile. L’azzurra è stata eliminata in semifinale dalla britannica Stutchbury. Nel pomeriggio, delusione per Arianna Errigo, campionessa in carica: out agli ottavi. Fuori in semifinale nella sciabola maschile anche Michele Gallo. Da oggi a giovedì 19, tutti gli Europei sono in diretta su Sky Sport

