Europei scherma, argento Galassi nella spada

Secondo posto per Matteo Galassi nella gara di spada individuale maschile agli Europei di scherma, in corso a Genova. L'azzurro - che in semifinale aveva avuto la meglio del connazionale Andrea Santarelli (bronzo) - si è arreso in finale all'ucraino Roman Svichkar con il punteggio di 15-11. In questa stagione Galassi aveva già conquistato una medaglia d'argento ai Mondiali Under 20

