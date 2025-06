Altre 4 medaglie per l'Italia agli Europei di Genova. Guillaume Bianchi ha trionfato nel fioretto maschile, conquistando il primo oro per l'Italia nella competizione. Tommaso Marini, nella stessa specialità, ha chiuso 3°. Sara Kowalczyk e Alberta Santuccio hanno vinto il bronzo nella spada femminile. Fino al 19 giugno gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Anche i Mondiali, che si svolgeranno a Tbilisi dal 22 al 30 luglio, saranno trasmessi su Sky Sport

