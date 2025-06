A Genova, agli Europei 2025, l'Italia si giocherà il bronzo sia nella spada maschile sia nella sciabola femminile. Entrambe le squadre, infatti, si sono arrese in semifinale alla Francia. La finale per il 3° e 4° posto sarà live su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 15.30: gli azzurri contro la Germania e le azzurre con l'Ungheria GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Quinta giornata dei Campionati Europei di scherma 2025 a Genova, si prosegue con la competizione a squadre. L'Italia vede sfumare la finale sia nella spada maschile sia nella sciabola femminile: entrambi i quartetti sono stati battuti in semifinale dalla Francia. Appuntamento dalle 15.30 con la finale per il bronzo della spada maschile, mentre alle 16.30 con la sciabola femminile: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Spada maschile: azzurri ko con la Francia, ora sfida per il bronzo Gli azzurri, dopo i quarti vinti punto a punto contro la Svizzera (40-37 il punteggio finale), hanno sfidato in semifinale la Francia: un match in cui l'Italia si è trovata a rincorrere il punteggio avversario già dalle prime stoccate. La squadra francese vince 45-33 ed avanza in finale per l'oro, mentre l'Italia si giocherà la finale 3°/4° posto contro la Germania. Questo il quartetto azzurro degli spadisti in pedana: Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Gianpaolo Buzzacchino.