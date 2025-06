Europei di scherma, Italia: la spada femminile a squadre conquista il bronzo

L'Italia conquista un'altra medaglia, arrivando a quota 12. Le azzurre della spada femminile, alla stoccata decisiva, hanno vinto il bronzo contro l'Estonia. Finisce 27-26, con un parziale di 5-0 per la Santuccio che vale il terzo gradino del podio per la nostra Nazionale. Alle 18.45 arriverà la 13^ medaglia con l'Italia del fioretto maschile che sfiderà la Francia per l'oro, live su Sky e in streaming su NOW

