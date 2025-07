Mondiali di scherma, i risultati di oggi LIVE

Vissuta tutta al cardiopalma, grazie ai picchi - su e giù - e alla classe infinita dei due protagonisti della finale Italia-Stati Uniti: Bianchi e Massiàlas. Sono loro gli autori in positivo dei parziali più clamorosi di tutto l'incontro. 43-42 è stato il punteggio finale con cui l'Italia ha rotto finalmente il ghiaccio. Fioretto maschile è campione del mondo a squadre per la 25^ volta nella storia. L'oro mancava dal Cairo 2022, quando in pedana c'era ancora Garozzo, oggi capo delegazione, ma per tre quarti la squadra era la stessa.