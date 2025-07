Mondiali, avanti Italia sciabola D e spada U

Oggi nell’ottava e penultima giornata del Mondiale di Tbilisi 2025 non si assegnavano titoli ma si sono disputati i primi turni delle ultime due gare a squadre del programma iridato, le competizioni di spada maschile e sciabola femminile. In entrambi i casi l’Italia ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale, che si disputeranno domani. Esordio combattuto e vincente per la formazione degli spadisti, in pedana con Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino. Gli azzurri, saltato di diritto il tabellone da 64, hanno debuttano nei 16esimi di finale contro la Svezia, lottando e imponendosi per 45-43. Negli ottavi di finale di domani sarà sfida contro l’Olanda. Avanza anche il quartetto delle sciabolatrici, formato da Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale. Esordio in scioltezza per le azzurre che nel turno dei 16esimi si sono imposte sull’Iran con il punteggio di 45-23. Domani, negli ottavi di finali, avversaria dell’Italia sarà la Spagna.

(Fonte: Federscherma)