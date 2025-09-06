Mondiale Paralimpico, altre 2 medaglie per Italia

Esplora tutte le offerte Sky
Scherma, Mondiale Paralimpico: l'Italia conquista altre due medaglie

Scherma
Foto Bizzi Federscherma

Altre due medaglie azzurre dal fioretto nella quinta giornate del Mondiale paralimpico di scherma. Argento per Leonardo Rigo nella categoria C e bronzo per Emanuele Lambertini nella categoria B

Il fioretto regala altre due medaglie azzurre al Campionato del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025: nella quinta giornata della kermesse iridata in Corea del Sud brillano l’argento di Leonardo Rigo nella categoria C e il bronzo di Emanuele Lambertini nella categoria A. Proprio in quest’ultima gara, la più numerosa della settimana mondiale, l’Italia sfiora altri due podi con Matteo Betti che chiude 5°, seguito da Luca Platania Parisi in 6^ posizione. A un soffio dalla “zona medaglie” anche Andreea Mogos, 6^ classificata nella sciabola femminile B. Nel complesso, una gran bella prova del gruppo italiano e altri due metalli preziosi per la spedizione guidata dal Capo delegazione Bebe Vio, che sale così a quota sei medaglie conquistate quando manca ancora una giornata di gare a squadre.

 

 

 

