Vancouver, trionfo di Giulia Rizzi nella spada

Scherma, Coppa del Mondo: Giulia Rizzi oro nella spada a Vancouver

Scherma
Foto Bizzi-Federscherma

Altra vittoria in Coppa del Mondo per l’Italia: Giulia Rizzi vince nella prova di spada femminile a Vancouver. Con questa vittoria, weekend d’oro per la scherma al femminile che trionfa in tutte le armi: fioretto con Batini, sciabola con Battiston, spada con Rizzi. Nella gara maschile bronzo per Matteo Galassi al suo secondo podio nel circuito maggiore

Nella tappa di Coppa del mondo a Vancouver un weekend d'oro per la scherma azzurra. Giulia Rizzi trionfa nella spada: la 36enne spadista originaria di Udine, ha centrato la sua quarta vittoria in carriera - sono compresi anche i Grand Prix - iniziando nel migliore dei modi la stagione. Era l'8 dicembre del 2022 quando l'atleta delle Fiamme Oro aveva ottenuto il primo successo in carriera, proprio nella metropoli canadese. Nella combattuta finale, Rizzi ha sconfitto all'ultima stoccata la transalpina Marie-Florence Candassamy per 13 a 12. Quinta l'azzurra Alberta Santuccio. Nella gara maschile bronzo per Matteo Galassi al suo secondo podio nel circuito maggiore. Lo spadista del Centro Sportivo Carabinieri originario di Cervia in semifinale è stato sconfitto dall'israeliano Dov Ber Vilensky (15-13) a sua volta battuto in finale dell'egiziano Mohamed Elsayed. Per la scherma femminile azzurra un fine settimana da ricordare: oro in tutte le armi, oltre a Giulia Rizzi nella spada, ori nel fioretto con Batini e nella sciabola con Battiston

