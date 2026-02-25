Karina Tallada e Alexandra Mikhailova, premiate all'Europeo under 20, sono diventate le prime atlete russe ad ascoltare il proprio inno e ad esporre la bandiera russa sul podio dopo l'invasione della Russia in Ucraina: è la conseguenza di quello che la federazione internazionale di scherma aveva deciso a dicembre, autorizzando gli atleti di Russia e Bielorussia delle categorie junior e cadetti a gareggiare con bandiera, inno e simboli nazionali. Accadrà la stessa cosa anche durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina

Era solo questione di tempo. Karina Tallada, sciabolatrice russa, ha vinto il titolo europeo under 20 a Tbilisi, al terzo posto Alexandra Mikhailova. Sono le prime atlete russe che hanno nuovamente ascoltato il loro inno e potuto mostrare la bandiera russa. Festeggiano insieme a Roman Selyutin, bronzo nella spada maschile. È la prima volta che succede di nuovo, è un momento significativo, ma si tratta della conseguenza di quello che la federazione internazionale di scherma aveva deciso nel dicembre scorso, autorizzando gli atleti di Russia e Bielorussia delle categorie junior e cadetti a partecipare alle sue competizioni 2026 con bandiera, inno e simboli nazionali.

La riammissione dei comitati russi e bielorussi Accadrà la stessa cosa anche durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina. Il presidente Parsons ha confermato quello che il Comitato paralimpico internazionale aveva deciso nel settembre scorso, cioè la riammissione dei comitati russi e bielorussi. La presenza di atleti con inno e bandiera è sempre una diretta conseguenza di queste decisioni. I segnali che il mondo dello sport stesse andando verso una riammissione graduale della Russia, dunque, erano aumentati negli ultimi mesi. Nell'Olimpiade di Milano-Cortina appena conclusa la presenza di russi e bielorussi era limitata ad atleti che gareggiavano come neutrali. Per ora si muovono singole federazioni, ma la questione ricadrà inevitabilmente sul CIO e sulla sua presidente Kirsty Coventry che al momento si tiene a distanza dal problema. Sarà un congresso del Comitato olimpico a dover decidere.