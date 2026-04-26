World Fencing League, una nuova era per la scherma

World Fencing League, che cos’è stata davvero la prima volta di Los Angeles. Una nuova era per uno degli sport più antichi del mondo, pensata per gli atleti, i tifosi e la prossima generazione di schermidori

Squadre miste, tecnologia per tracciare la lama, regole riscritte e due italiane in pedana: Team Shield ha vinto il debutto della World Fencing League, esperimento che prova a rendere la scherma più leggibile e spettacolare. Più che una gara in senso tradizionale, è stato un esperimento di linguaggio applicato alla scherma. La prima edizione della World Fencing League, andata in scena il 25 aprile 2026 a Los Angeles, ha messo insieme un formato inedito, due squadre miste composte da uomini e donne delle tre armi e un impianto visivo costruito per rendere l’azione più immediata a chi guarda. In un’arena sold out, con un colpo d’occhio significativo anche sul piano dell’immagine: in prima fila c’era infatti Lewis Hamilton, amico del fondatore Miles Chamley-Watson, alla fine, ha vinto il Team Shield, la squadra in cui gareggiavano anche le due italiane Arianna Errigo e Michela Battiston.

Meno identità nazionale, più identità di squadra La WFL si era presentata fin dall’inizio non come una tappa alternativa del circuito classico, ma come un prodotto-evento: una sola giornata, due team, sei assalti, nomi di primo piano e una forte enfasi su leggibilità, narrazione e resa televisiva. Anche il sito ufficiale lo raccontava così, mettendo al centro non tabelloni e ranking ma team brandizzati, atleti-star e un format pensato per essere compreso con maggiore immediatezza rispetto alla grammatica tradizionale della scherma internazionale. Le squadre erano due: Team Blade e Team Shield. Nel Team Blade erano schierati Lee Kiefer, Miles Chamley-Watson, Alexandra Ndolo, Gergely Siklósi, Maia Chamberlain e Oh Sang-uk; nel Team Shield invece Arianna Errigo, Ryan Choi, Eszter Muhari, Koki Kano, Michela Battiston e Jean-Philippe Patrice. La costruzione dei roster era già di per sé un manifesto: non nazionali, ma squadre trasversali per Paesi e armi, con una donna e un uomo per specialità. È proprio questa una delle chiavi per capire che cosa sia stata davvero la serata di Los Angeles. La WFL ha provato a spostare il baricentro del racconto: meno identità nazionale, più identità di squadra; meno complessità regolamentare percepita, più semplificazione visiva; non uno schermidore isolato, ma una squadra mista e riconoscibile anche per un pubblico non specialista. Sul piano editoriale, il messaggio era molto chiaro: rendere la scherma più accessibile fuori dalla sua cerchia abituale.

Il tema della tecnologia Dentro questa cornice, il tema più interessante era quello della tecnologia. La lega ha utilizzato un sistema di tracciamento della lama e visualizzazione della traiettoria pensato per mostrare meglio (a casa) ciò che in pedana spesso sfugge, soprattutto nelle armi convenzionali. L’obiettivo dichiarato era aiutare lo spettatore a seguire più facilmente l’azione e, in prospettiva, rendere più leggibili passaggi come priorità e sviluppo del colpo. Non a caso, a consegnare il premio finale è stato Yuki Ota, figura simbolica di questo percorso di innovazione e tra i primi grandi interpreti della scherma mondiale ad aver lavorato sul rapporto tra tecnologia, comprensibilità e spettacolarizzazione. Naturalmente, il debutto californiano non basta per dire se questo modello abbia davvero trovato una formula stabile. Resta però la sensazione che la WFL abbia voluto testare, tutta insieme, una serie di domande aperte da anni: come si fa a raccontare meglio la scherma? come la si rende più chiara per chi non la conosce? e fino a che punto si può alleggerire la sua complessità senza snaturarla? Los Angeles non ha dato risposte definitive, ma ha mostrato in modo netto quale sia la direzione cercata da questo progetto.