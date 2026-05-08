Scherma, il primo check arbitrale in diretta

La scherma italiana entra in una nuova era della comunicazione televisiva. Al Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione è andato in scena il primo storico "check in diretta" della coppia arbitrale: audio aperto e immagini live durante la revisione video delle stoccate, proprio come accade nei grandi eventi internazionali di altri sport. Una novità assoluta, mai sperimentata prima né in Italia né a livello internazionale, che la Federazione Italiana Scherma ha voluto lanciare durante la più grande manifestazione Under 14 del movimento azzurro. Nelle finali di fioretto e sciabola trasmesse su “Assalto – La TV della Scherma”, il pubblico ha potuto ascoltare in tempo reale il confronto tra arbitro centrale e video assistant durante i controlli al replay. Un passo avanti importante per rendere la scherma più trasparente, più comprensibile e ancora più coinvolgente anche per chi si avvicina alla disciplina da semplice spettatore. La sperimentazione ha riguardato le armi convenzionali, fioretto e sciabola, dove il giudizio arbitrale è spesso legato a dettagli minimi: una priorità d’attacco, un’esitazione, una parata corretta o un errore di tempo. Elementi chiarissimi agli addetti ai lavori ma non sempre immediati per il grande pubblico. Ed è proprio qui che nasce l’idea della FIS: mostrare e spiegare in diretta il percorso che porta alla decisione arbitrale. Il risultato? Un esperimento riuscito, apprezzato dal pubblico e capace di raccontare anche il lato umano e professionale degli ufficiali di gara. In alcuni casi il video ha confermato la chiamata iniziale, in altri ha corretto la decisione presa in tempo reale, mostrando con chiarezza il processo di valutazione. "Sono particolarmente orgoglioso di aver dato, con tutto il nostro gruppo arbitrale, un ulteriore contributo alla trasparenza e alla comprensibilità del nostro meraviglioso sport", ha spiegato il presidente della Commissione Arbitrale FIS Marco Pistacchi. "È il frutto di un lavoro importante sulla formazione e sulla crescita tecnica e culturale del movimento arbitrale". Soddisfatto anche il presidente federale Luigi Mazzone, che ha sottolineato come questa innovazione rappresenti un ulteriore tassello nella crescita mediatica della scherma italiana: "Questo esperimento aggiunge valore a una narrazione sempre più chiara, esplicita e vicina a un pubblico più ampio. Ed è significativo che avvenga proprio al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, la festa della scherma italiana e il punto di partenza del percorso di tanti giovani atleti". Un piccolo grande cambio di prospettiva che prova a superare uno dei luoghi comuni più diffusi attorno alla disciplina: "la scherma è bellissima, ma difficile da capire". Da oggi, forse, un po’ meno.