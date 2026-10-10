Giordan oro europeo paralimpico nella sciabola

Il risultato più prestigioso porta la firma di Giordan. Il romano delle Fiamme Oro, bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, conquista al quinto Europeo il primo titolo continentale individuale della carriera nella sciabola, battendo in finale l’ungherese Richard Osvath 15-10. Per lui è la quarta medaglia individuale agli Europei. Prima medaglia individuale continentale invece per Julia Markowska. La spadista azzurra raggiunge la semifinale della categoria B e si ferma soltanto 15-14 contro la polacca Karolina Strawinska, conquistando il bronzo.. Sul podio anche Amelio Castro, già argento nella spada B, che aggiunge un bronzo nella sciabola. Il terzo posto arriva dopo l’esclusione di Gianmarco Paolucci per una non conformità del materiale della carrozzina, decisione che la delegazione italiana ha scelto di non impugnare. Tra gli altri azzurri, Andrea Jacquier chiude sesto nella sciabola B, Sofia Garnero nona nella spada A e Mattia Galvagno 14° nella sciabola A. Gli Europei di Cardiff proseguono con le ultime gare individuali e con nuovi azzurri attesi in pedana.