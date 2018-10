La 22enne piemontese è ancora alla ricerca della prima vittoria in Coppa del Mondo e questa deve essere la stagione della consacrazione. “Quest’anno, senza le Olimpiadi, il mio appuntamento clou sarà il Mondiale di Are". Senza dimenticare lo slalom. “Vorrei farlo e ho fatto anche allenamenti per prendere parte a qualche gara. Non so ancora se partirò da Levi o se aggiungerò qualche allenamento in più. Ho in mente di partire dal gigante e se tutto va bene fare anche lo slalom. La stessa cosa vale per il Super G, non voglio abbandonarlo, magari lascio un po’ da parte la discesa”.

Da Marta ci si aspetta molto. E anche lei pretende altrettanto da se stessa. A partire dal Mondiale di Are che si disputerà a febbraio 2019. “Sarà il mio terzo mondiale. Il primo è stato a Vail, ma ero piccolissima ed alla prima esperienza. Non capivo l’importanza della gara, ero un po’ tra le nuvole…poi c’è stato quello di St. Moritz nel 2017, avevo grandi aspettative ma non andò benissimo. Insomma, adesso mi sento davvero pronta”. Il sogno di questa stagione? “Una medaglia ai Mondiali”.