Una lunga malattia che l'ha costretta a saltare le ultime Olimpiadi invernali di Pyeongchang, poi la guarigione e il ritorno in pista. Il peggio sembrava passato per Elena Fanchini, ma la sfortuna si è ripresentata nel modo peggiore e l'ha costretta a un nuovo stop, questa volta forse quello definitivo. La sciatrice azzurra, infatti, protagonista di una brutta caduta durante gli allenamenti in Colorado lo scorso martedì, ha deciso di ritirarsi dall'attività agonistica. O almeno questo sembrava trapelare dalle sue parole, salvo poi essere definito da sua madre solo come "un momento di sconforto". Nulla è ancora deciso, dunque, per la più grande delle sorelle Fanchini, classe 1985. L'età potrebbe essere un fattore a suo sfavore, ma la tenacia che ha sempre dimostrato nella vita potrebbe agevolare un altro incredibile recupero, magari insieme alla Schnarf, più grande di un anno rispetto all'italiana e reduce anche lei da un gravissimo infortunio, la frattura scomposta di tibia e perone.

"La passione per questo sport mi ha aiutato a guarire"

La Fanchini ha pubblicato nella notte un commovente messaggio su Instagram in cui, nonostante il grave infortunio subito, ha provato a strapparsi un sorriso e a reagire con positività, ricordando i momenti brutti affrontati in passato e quanto la passione per questo sport l'abbia aiutata a sconfiggere il più grosso dei mali, il tumore. "Ciao, come avrete potuto leggere sui giornali, tre giorni fa sono caduta e purtroppo la caduta è stata molto brutta - ha spiegato l'azzurra nel suo videomessaggio -. Non ho buone notizie. Nella caduta ho riportato la frattura della testa del perone e anche una lieve frattura al piatto tibiale della gamba sinistra, in più ho rotto anche il pollice della mano sinistra. Domenica rientrerò in Italia e lunedì sarò a Brescia, alla clinica della città, per ulteriori esami. Farò una tac, una risonanza anche per vedere i legamenti del ginocchio sinistro. È stata una grande batosta perché avevo iniziato, ci ho creduto tantissimo, però sono contenta di essere tornata questi cinque giorni e il peggio è passato comunque. Son riuscito a superare la malattia. Anche se per soli 5 giorni ho sciato, ho raggiunto il mio obiettivo che era quello di guarire e grazie alla passione per questo sport ci sono riuscita".