Lo snowboard regala un altro trionfo all'Italia: Roland Fischnaller si impone nel gigante parallelo di Cortina due giorni dopo il successo di Nadya Ochner a Carezza. In finale Fischnaller ha condotto una gara di grande intelligenza sul tracciato blu, dove in tanti erano andati in difficoltà, mentre il suo avversario Nevin Galmarini ha subito rischiato perdendo terreno e poi non è più riuscito a rimontare arrendendosi per 17 centesimi. Per Roland Fischnaller a 38 anni questo è il quindicesimo trionfo in carriera in Coppa del mondo, il quinto nel gigante.