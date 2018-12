Il croato Zan Kranjec, 26 anni, ha vinto il gigante di Saalbach di Coppa del Mondo. Primo successo in carriera per lui con un tempo di 2.50.08, davanti allo svizzero Loic Meillard (2'50"27) e al francese Mathieu Faivre (2'50"58). Il miglior azzurro è stato Luca De Aliprandini 9/o in 2'51"56. Poi Manfred Moelgg 11/o in 2'52"47 e Andrea Ballerin 16/o in 2'53"07 - 27/o dopo la prima manche e miglior tempo nella seconda - mentre Riccardo Tonetti è finito fuori per un errore a ridosso del traguardo. Per il 20 dicembre è in programma uno slalom speciale, recupero di quello non disputato in Val d'Isere.