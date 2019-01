Quella di Cortina potrebbe essere stata l’ultima gara di Lindsey Vonn. La campionessa statunitense al termine del Super G è scoppiata in un pianto liberatorio e davanti alle telecamere e ha dichiarato che potrebbe non gareggiare sulla pista di Garmisch, prossima tappa della Coppa del Mondo. Troppo il dolore accusato dalla sciatrice americana che, in lacrime, ha lasciato intendere che la sua gloriosa carriera potrebbe concludersi proprio a Cortina.

Goggia: "Un onore gareggiare con lei"

Parole di conforto e comprensione nei confronti di Lindsey Vonn sono arrivate da Sofia Goggia, a Cortina per assistere alla gara di Super G: “Sono molto contenta di essere qui a Cortina, non era nelle mie previsioni, ma stamattina mi sono svegliata alle 6.30 e mi sono detta che non potevo non assistere all'ultima gara sull'Olympia di Lindsey Vonn. Lei piangeva al traguardo, poi Cortina è la sua pista preferita. Noi non ci rendiamo conto dell'icona sportiva che è Lindsey Vonn, ha vinto 82 gare di Coppa del mondo e noi abbiamo avuto la fortuna di competere con un mostro sacro di questo sport, potremo raccontarlo tra cinquant'anni. La guardo sempre con gli occhi della bambina che la ammirava in televisione, anche se l'anno scorso abbiamo battagliato insieme in Coppa del mondo e le ho soffiato la coppetta all'ultima gara. Ho visto le immagini dell'omaggio che le ha fatto Cortina e ho sentito la sua emozione”.