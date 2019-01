Il 20 ottobre del 2018 si era infortunata, fratturandosi il malleolo peronale della gamba destra durante un allenamento a Hintertux. Poco più di tre mesi dopo, esattamente 93 giorni, e a 315 giorni dall'ultima gara ufficiale, la campionessa azzurra che nella passata stagione ha stupito tutti portandosi a casa la coppa del mondo di discesa e la medaglia d'oro olimpica sempre in discesa, tornerà ufficialmente sulle piste del circo bianco. Lo farà nella tre giorni di Garmish-Parterkirchen, per il momento solo per una prova, quella di discesa, ma con la speranza di ritrovare subito quel feeling giusto in vista di un ritorno ancora più impegnativo in una gara ufficiale. Nel giorno del rientro nel circo bianco anche della campionessa statunitense Lindsay Vonn, sua grande rivale nella passata stagione e 15esima nella discesa di Cortina, per lo sci italiano non poteva esserci notizia migliore, considerato anche il buon momento di Marta Bassino, arrivata terza nel gigante di Plan de Corones e di Francesca Brignone, oramai una garanzia tra i pali larghi.