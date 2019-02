- Le parole di Lindsey Vonn su Instagram: "Per l'ultima volta sarò al cancelletto di partenza. Per l'ultima volta sentirò l'adrenalina correre nelle mie vene. Per l'ultima volta rischierò tutto. Un'ultima volta che ricorderò per sempre. Facciamolo!", ha scritto la Wonder Woman dello sci. Oggi la statunitense andrà a caccia dell'ottava medaglia iridata della carriera. Partirà per terza