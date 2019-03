A Östersund, dopo la staffetta mista a 4 di bronzo e l’argento nell’Individuale di Lisa Vittozzi, arriva la terza medaglia per l'Italia. Dorothea Wierer e Lukas Hofer, già vincitori in Coppa del Mondo prima della rassegna iridata, conquistano l'argento nella staffetta a coppie mista. Primo posto per la Norvegia di Roeiseland Johannes Boe con 13"4 di vantaggio sugli azzurri. Bronzo per la Svezia di Öberg e Samuelsson, quarto posto per la Germania. E’ la prima medaglia mondiale in questo nuovo format per l'Italia, la quinta per Dorothea Wierer, la terza per Lukas Hofer. Venerdì si riposa, sabato le due staffette e domenica gran finale mondiale con le mass start.