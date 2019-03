Dorothea Wierer ha conquistato la coppa del mondo di biathlon. Un traguardo storico per l'azzurra, ottenuto al termine di un testa a testa con l’amica-rivale Lisa Vittozzi. Dorothea ha commentato con grande entusiasmo la vittoria nella classifica generale: "Sono molto felice, anche perché negli ultimi giorni ero molto stanca mentalmente e fisicamente. "Quando ero bambina, non potevo immaginare che un giorno avrei vinto la coppa del mondo. C'è grande soddisfazione e orgoglio per me e per tutta la nazionale: siamo riuscite a conquistare primo e secondo posto in coppa del mondo. C'è stata molto pressione per raggiungere questo obiettivo, ma tutto il team ha dimostrato di essere forte". "In questa stagione sono stata molto continua, anche sugli sci, sebbene ci sia stata qualche gara che non è andata al 100% - aggiunge la Wierer nel dopo gara - Ma non siamo macchine, siamo atleti, quindi ci sta. Dopo i successi possono esserci dei giorni no e viceversa. Ma sono riuscita a mantenermi su un livello alto e crescere ancora un po' sugli sci. Il biathlon è uno sport bellissimo e tutti quelli che lo guardano si appassionano. Ci sono sempre situazioni inaspettate e può cambiare tutto all'ultimo secondo: è molto affascinante - conclude - Dedico la vittoria a tutta la squadra, agli allenatori, alla Federazione, al mio gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, agli sponsor, ai tifosi e alla famiglia".