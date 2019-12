Wierer da urlo, vince la gara sprint di Östersund

Dorothea Wierer, dopo aver partecipato al successo nella staffetta mista, trionfa anche nella prova individuale di Coppa del Mondo: l'azzurra delle Fiamme Gialle vince la gara sprint di Östersund, conquistando l'ottava vittoria in carriera. Secondo posto per la norvegese Marte Olsbu Røiseland, terzo gradino del podio per la ceca Marketa Davidova

Inizia nel migliore dei modi la stagione invernale di Dorothea Wierer. L’azzurra del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, dopo aver contribuito al successo nella staffetta mista, si regala una vittoria importante anche nella prova individuale: la 29enne di Brunico vince la gara sprint di Östersund di Coppa del Mondo, con un’ottima prestazione sia sugli sci, sia al tiro (9 su 10, un solo errore in piedi). Per l’azzurra si tratta dell'ottava vittoria individuale in carriera (secondo successo nelle sprint), sale per la 29^ volta sul podio. Secondo posto per la norvegese Marte Olsbu Røiseland, che paga i due errori al tiro a inizio gara e chiude con un ritardo di 8"6 dalla Wierer. Terzo gradino del podio per la ceca Marketa Davidova, staccata di 11"9 dalla Wierer (per lei nessun errore). Restano giù dal podio la tedesca Franziska Preuss (4^) e la svedese Lin Persson (5^).