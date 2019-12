Cortina fashion week: al via la stagione invernale

La stagione invernale di Cortina è ufficialmente iniziata con il consueto appuntamento con il Cortina Fashion week che quest’anno però non poteva non essere contaminato dallo sport e dagli eventi che la conca ampezzana ospiterà questo e il prossimo inverno

Cortina è fashion da sempre ma è anche sport perché lo sport è nel suo DNA da quando le Olimpiadi invernali del 56 si svolsero qui. Il week end che apre la stagione sciistica incrocia quindi il glamour con luci, eventi e colori alla moda e lo sport con la presentazione della tappa di coppa del mondo di snowboard che sarà a Cortina il 14 dicembre con il gigante parallelo in notturna e le finali di Coppa del Mondo di sci alpino in programma dal 18 al 22 marzo. Questa settimana vedrà in gara i migliori interpreti di tutte le specialità dello sci alpino (dallo slalom alla discesa) che si sfideranno per aggiudicarsi le Coppe di specialità e la Coppa del Mondo generale. In un invento senza Olimpiade e Mondiali questo sarà l’evento più importante della stagione.