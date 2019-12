Sci, Beat Feuz vince la discesa libera di Beaver Creek. Undicesimo Paris

Lo svizzero, come nella scorsa stagione, ha vinto la discesa libera di Beaver Creek. Dodicesimo successo in carriera per il 32enne, che ha preceduto Kriechmayr e Clarey. Undicesima posizione per Paris, migliore degli italiani

Lo svizzero Beat Feuz conquista la vittoria in Coppa del Mondo nella discesa libera di Beaver Creek, sulla pista Birds of Prey. Prova accorciata a causa del vento, con Feuz che si aggiudica la gara proprio come l'anno scorso. Lo svizzero ha chiuso in 1'12"98 con 41 centesimi di vantaggio sull'austriaco Kriechmayr e il francese Clarey. Quarta posizione per l'austriaco Reichelt, a soli due centesimi dal podio. Ottimo quinto il norvegese Sejersted con un distacco di 44 centesimi da Feuz. Dominik Paris, undicesimo a 88 centesimi, è il migliore degli italiani. Più indietro gli altri azzurri: Buzzi a 1"57, Casse a 1"59, Marsaglia a 1"70 e Fill a 2"04. Domenica è in programa lo slalom gigante, sempre sulle nevi di Beaver Creek. Prima manche alle 17.45 e seconda

alle 20.45.