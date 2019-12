Snowboard, slalom parallelo Bannoye: March e Bormolini sul podio

Nello slalom parallelo di Bannoye, valido per la Coppa del Mondo di snowboard, sono due italiani che concludono la prova sul podio alle spalle dell'austriaco Andreas Prommegger. Secondo posto per Aaron March, che termina a soli 3 centesimi dal vincitore di giornata. Terzo Maurizio Bormolini, con altri tre italiani nelle prime dieci posizioni: Fischnaller quinto, Felicetti ottavo e Bagozza decimo sulle nevi russe.

March: "Perdere così è un peccato, ma ci sono motivi di soddisfazione"

“Spiace perdere la finale per soli 3 centesimi, ma oggi sono tanti i motivi di soddisfazione – ha affermato March ai microfoni della Fisi -. Nelle run di qualificazione sono andato bene a metà, poi sono cresciuto fino alla finale, peccato sia capitato in una corsia che ero un po’ rovinata e alla fine l’ho pagata. però la prima gara è sempre un’incognita, non conosci mai il livello delgi avversari, per cui ci siamo resi conto che saremo competitivi per tutta la staigone. Domenica ci riproveremo nel gigante con ancora maggiore convinzione, sapendo di avere la preparazione giusta per puntare in alto”. Dopo il terzo posto Bormolini ha espresso la sua soddisfazione per il risultato: “Credo che questo podio sia frutto del bel lavoro che abbiamo fatto in estate. Il team è particolarmente unito, io mi sono divertito così come i miei compagni. Non ho cambiato molto nella preparazione rispetto all’anno passato, sono forse più consapevole dei miei mezzi”.