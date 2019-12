L'austriaco Kriechmayr festeggia in Val Gardena davanti a Jansrud e Dressen. Il miglior azzurro è Paris, che chiude il SuperG in zona podio

Alla fine è l'austriaco Vincent Kriechmayr (28 anni, al quinto successo in Coppa) a spuntarla nella nebbia della Val Gardena, al termine di una gara al limite della regolarità, interrotta a più riprese, su un fondo compattato con sali per le temperature elevate degli ultimi giorni. In 1.13.84 Kriechmayr si aggiudica il SuperG davanti al norvegese Kjetil Jansrud e al tedesco Thomas Dressen. Miglior azzurro Dominik Paris, 5° in 1.14.20. Paris è partito con il pettorale 5 subito dopo una lunga interruzione per nebbia di 45 minuti. Sabato in programma la gara di discesa.