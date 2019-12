Biathlon, Dorothea Wierer seconda nella Start Mass ad Annecy: torna leader in Coppa

Dopo 3 giorni di gare ad Annecy, in Francia, Dorothea Wierer torna leader in Coppa del mondo di biathlon con una grande rimonta nella mass start di domenica grazie a una performance al poligono quasi perfetta. La settimana a Annecy non era iniziata nel migliore dei modi per l'altotesina: nella prima gara di venerdì - la sprint - l'azzurra aveva chiuso 22esima, poco veloce sugli sci e fallosa nell'ultima serie di tiro con due errori decisivi. Sabato invece nella pursuit la Wierer era riuscita comunque a recuperare chiudendo ai piedi del podio grazie a quattro serie di tiro eccezionali con un solo errore. Purtroppo però, nonostante la rimonta, il pettorale giallo le era sfuggito e nella gara odierna lo indossava la Tandrevold. La volontà di recuperare la vetta della classifica generale ha fatto reagire la Wierer che oggi nella mass start non è partita benissimo ma grazie alla precisione al tiro ha sorpassato diverse avversarie fino a chiudere al secondo posto ottenuto in volata sulla svedese Persson. (vedi foto). Questo è il terzo podio stagionale in una gara individuale per l'atleta delle Fiamme Gialle che ora guida la classifica con 304 punti, con 17 lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice Tiril Eckhoff. La norvegese ha disputato un week end eccezionale vincendo tutte e tre le prove in programma e considerando che ha vinto anche l'ultima tappa delle gare del fine settimana passato è riuscita a mettere in fila 4 vittorie consecutive, nessun atleta ci era mai riuscito prima.