Elena Fanchini torna sugli sci: "E' il mio regalo più bello"

La sciatrice azzurra è tornata sugli sci sulle piste di casa, a Montecampione. Grande gioia per la 34enne che aveva sconfitto un cancro all'intestino e si era dovuta operare per una frattura alla tibia dopo una caduta in allenamento

Bellissima notizia per il mondo dello sci e dello sport italiano. Elena Fanchini con una foto su Instagram ha annunciato il suo ritorno in pista, per ora come turista sulle nevi di Montecampione: "Il mio regalo più bello", il commento della 34enne bresciana sui social. A metà novembre a Brescia Elena si era sottoposta alla rimozione della piastra alla gamba sinistra infortunata nella caduta di Copper Mountain il 20 novembre 2018, nella trasferta americana che aveva affrontato dopo aver sconfitto il tumore all'intestino. In una intervista di qualche settimana fa era stata netta sul futuro: "La parola ritiro per ora non mi è nemmeno venuta nell’anticamera del cervello".