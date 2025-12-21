Gigante Alta Badia, Schwarz show dopo la 1^ manche

Offerte Sky
Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile in Alta Badia: risultati dopo la 1^ manche

Sci

In corso la prima manche dello slalom gigante maschile sulla Gran Risa: in testa c'è Marco Schwarz, protagonista di una grande gara col primo pettorale. Inseguono Radamus e Brennsteiner, solo 11° il leader del Mondiale Marco Odermatt. In ritardo gli azzurri Vinatzer (18°) e Della Vite (28°), eliminato De Aliprandini. Alle 13.30 al via la seconda manche, al link i risultati live:

ALTA BADIA, GIGANTE MASCHILE: I RISULTATI LIVE

Gigante Alta Badia, l'ordine d'arrivo dopo la prima manche

  • 1) Marco Schwarz (Austria) 1:16.00
  • 2) River Radamus (Stati Uniti) +0.64
  • 3) Stefan Brennsteiner (Austria) +0.67
  • 4) Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.96
  • 5) Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) +0.97
  • 6) Luca Aerni (Svizzera) +1.14
  • 7) Loic Meillard (Svizzera) +1.16
  • 8) Sam Maes (Belgio) +1.36
  • 9) Leo Anguenot (Francia) +1.40
  • 10) Thibaut Favrot (Francia) +.150
  • 11) Marco Odermatt (Svizzera) +1.51
  • 18) Alex Vinatzer (Italia) +2.01
  • 28) Filippo Della Vite (Italia) +2.43
  • 36) Luca De Aliprandini (Italia) +2.94

