Gigante Alta Badia, Schwarz show dopo la 1^ manche

In corso la prima manche dello slalom gigante maschile sulla Gran Risa: in testa c'è Marco Schwarz, protagonista di una grande gara col primo pettorale. Inseguono Radamus e Brennsteiner, solo 11° il leader del Mondiale Marco Odermatt. In ritardo gli azzurri Vinatzer (18°) e Della Vite (28°), eliminato De Aliprandini. Alle 13.30 al via la seconda manche, al link i risultati live:
Gigante Alta Badia, l'ordine d'arrivo dopo la prima manche
- 1) Marco Schwarz (Austria) 1:16.00
- 2) River Radamus (Stati Uniti) +0.64
- 3) Stefan Brennsteiner (Austria) +0.67
- 4) Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.96
- 5) Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) +0.97
- 6) Luca Aerni (Svizzera) +1.14
- 7) Loic Meillard (Svizzera) +1.16
- 8) Sam Maes (Belgio) +1.36
- 9) Leo Anguenot (Francia) +1.40
- 10) Thibaut Favrot (Francia) +.150
- 11) Marco Odermatt (Svizzera) +1.51
- 18) Alex Vinatzer (Italia) +2.01
- 28) Filippo Della Vite (Italia) +2.43
- 36) Luca De Aliprandini (Italia) +2.94