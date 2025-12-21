Giacomel vince la mass start di Le Grand Bornand

L'azzurro vince la mass start di Le Grand Bornard, ultima prova dell'anno per la coppa del mondo e lo fa lanciando la fuga solitaria nel penultimo giro per poi infilare una raffica nel poligono finale e godersi la tornata conclusiva in solitudine. Battuti Perrot e Christiansen. E' il terzo successo personale del venticinquenne trentino, il secondo della stagione dopo la sprint di Hochfilzen

Uno straordinario Tommaso Giacomel si prende il successo nella mass start di Le Grand Bornard e lo fa alla grande, lanciando la fuga solitaria nel penultimo giro per poi infilare una raffica nel poligono finale e godersi la tornata conclusiva in perfetta solitudine. E' il terzo successo personale del venticinquenne trentino, il secondo della stagione dopo la sprint di Hochfilzen. Non poteva chiudersi meglio la tappa francese per un Giacomel che era stato costretto ad inseguire dopo la sprint di venerdì: il terzo successo nell’anno solare lo riporta al terzo posto della classifica generale con 431 punti, preceduto da Botn (560) e Perrot (431).