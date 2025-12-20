Offerte Sky
Coppa del Mondo Snowboard, Elisa Caffont vince il parallelo di Davos

snowboard

Giornata trionfale per lo snowboard azzurro: Elisa Caffont conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel parallelo femminile. Un secondo e un terzo posto nella prova maschile con Gabriel Messner e Aaron March

La prima vittoria in carriera nel parallelo di snowboard per Elisa Caffont arriva in modo indimenticabile: nella tappa di Coppa del mondo di Davos, è il fotofinish a sancire il trionfo della snowboarder bellunese nello slalom parallelo. L'azzurra ha battuto nella finale la ceca Zuzana Maderova, terza la giapponese Tsubaki Miki. Per l'Italia altri podi anche nel maschile: secondo gradino per Gabriel Messner, che nella finale per il primo posto cede all'austriaco Arvid Auner. Terzo, invece, Aaron March, che si impone nella 'finalina

