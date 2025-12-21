Goggia e il messaggio scambiato con Gasperini

La bergamasca ha commentato la vittoria nel Super G a Val d'Isere: "Quando sei sul podio sei sempre contento, vincere è quello a cui ambisco". Dopo l'ottavo posto nella discesa di ieri, l'azzurra ha confidato di essersi scambiata un messaggio con Gasperini, allenatore della Roma. Ecco cosa si sono scritti: "Il dolore di oggi sarà la benzina di domani"

Sofia Goggia , nel commentare la sua vittoria nel Super G a Val d'Isere , ha svelato un retroscena che la lega a Gian Piero Gasperini. Dopo la prova di ieri in discesa (dove Sofia si è classificata ottava), la bergamasca ha raccontato di essersi scambiata un messaggio con l'allenatore della Roma , al quale è rimasta legata dopo gli anni all'Atalanta. " Il dolore di oggi sarà la benzina di domani è il messaggio che ci siamo scambiati ieri con Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma a cui resto molto legata dopo la sua esperienza a Bergamo con l'Atalanta". Parole mai più adatte visto il podio di oggi nel Super G.

"Vincere è ciò a cui ambisco, mi sono riscattata"

"La gara di ieri mi ha segnato tanto, è stata una giornata emotivamente molto dura e ho passato un'ora a piangere ripensando all'occasione sprecata - le parole dell'olimpionica -. Arrivavo da tanta solidità ed invece l'errore mi ha fatto gettare al vento una occasione d'oro. Sono ripartita da lì, dalla voglia di riscatto. Come di fatto è stata tutta la mia carriera, fatta di ripartenze, da tanta voglia di risalire: vincere oggi è bello e ci sta. Quando sei sul podio sei sempre contento, vincere è però quello a cui ambisco. Ma l'esempio di ieri è emblematico: giornata bellissima, stavo sciando alla grande ed è andata così. Sì, quell'errore ce l'ho ancora qui, ma l'importante è avere sempre qualche nuova freccia nella faretra".