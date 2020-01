Infortunio Moelgg, è rottura del crociato anteriore del ginocchio destro: stagione finita

Il 37enne di Brunico si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro nella seconda manche del gigante di Adelboden. Lo ha comunicato la Fisi in serata. Per Moelgg la stagione 2020 è già finita

Brutte notizie per Manfred Moelgg. L’azzurro, uscito nella seconda manche del gigante di Adelboden, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo ha annunciato la Federazione italiana degli Sport Invernali con un comunicato sul proprio sito. Fatale per Moelgg un cambio di direzione durante la seconda manche sulla pista svizzera, con una rotazione innaturale che aveva subito fatto pensare al peggio. L’atleta nato a Brunico, 37 anni, tornerà a casa per iniziare il percorso riabilitativo. La sua stagione 2020 è finita in anticipo.