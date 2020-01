Discesa libera Altenmarkt, Nicol Delago seconda alle spalle della svizzera Suter

Con il tempo di 1:18:79 la svizzera Corinne Suter vince la discesa libera di Coppa del Mondo di Altenmarkt-Zauchensee, in Austria. La gioia per l'Italia arriva dalla seconda posizione di Nicol Delago, che con un gran finale di gara si è piazzata a 29 centesimi dalla vincitrice di giornata. Completa il podio un'altra sciatrice svizzera: Michelle Gisin, compagna nella vita di De Aliprandini, è terza a 98 centesimi dalla connazionale. La nazionale azzurra può sorridere anche per il quarto posto di Sofia Goggia (+1"01) e Il quinto posto di Francesca Marsaglia (+1"21). Più indietro Federica Brignone, con un ritardo di 2"05, Laura Pirovano (+2"06), Nadia Delago (+2"13), Elena Curtoni (+2"16) e Verena Gasslitter (+4"09). Domenica è in programma la combinata, sempre sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. La statunitense Mikaela Shiffrin è sempre saldamente in testa alla classifica di Coppa del Mondo.