Gigante Adelboden, De Aliprandini in testa dopo prima manche

Il 29enne trentino al comando dopo la prima manche sulle nevi svizzere. Seconda posizione per lo svizzero Meillard, terzo posto ex aequo per il francese Faivre e il canadese Read. Alle 13.30 la seconda e decisiva manche

Ottime notizie per lo sci italiano dalla prima manche dello slalom gigante di Coppa del Mondo di Adelboden, in Svizzera. Con il tempo di 1:12:25 Luca De Aliprandini è stato il più veloce con un vantaggio di 11 centesimi sullo svizzero Meillard. Al terzo posto il francese Faivre e il canadese Read (con 13 centesimi di distacco da De Aliprandini). Quarta posizione per lo sloveno Kranjec (+0.24), quinto il croato Zubcic (+0.26). Più indietro il norvegese Kristoffersen (+0.45) e il leader di Coppa del Mondo Pinturault (+0.51). Con lo stesso tempo del francese anche Riccardo Tonetti, autore di un'ottima prima manche. Alle 13.30 in programma la seconda manche, che assegnerà la vittoria finale e anche la prima posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo.