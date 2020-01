Sci, Slalom speciale Flachau: vince Vlhova, terza Shiffrin. 13^ Curtoni

Tris di Petra Vlhova in questa stagione. Dopo le vittorie di Zagabria e Sankt Moritz la slovacca ha conquistato il terzo successo in questa Coppa del Mondo. Per la slalomista classe 1995 si tratta del 12° oro assoluto in CdM. Questa volta alle sue spalle non c’è la rivale Mikaela Shiffrin, ma la svedese Anna Swenn Larsson, distante 10 centesimi. La leader della classifica generale è terza a 43 centesimi. La prima italiana in classifica è Irene Curtoni, tredicesima a 3 secondi di ritardo. Marta Rossetti è 22^, mentre le altre azzurre al via (Lara Dalla Mea, Martina Peterlini, Vivien Insam, Roberto Midali e Anita Gulli) non si sono qualificate per la seconda manche.