Coppa del Mondo sci, discesa Garmisch: Brignone ancora sul podio, 2^ dietro a Rebensburg

Continua la stagione magica di Federica Brignone. Nella discesa libera di Garmisch l’azzurra viene battuta soltanto dalla tedesca Viktoria Rebensburg, alla 19^ vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Per super "Fede" è l’ennesimo podio stagionale, un risultato che le permette di avvicinare Mikaela Shffrin in testa alla classifica generale di CdM. La statunitense guida il ranking con 1225 punti, la valdostana sale a 1035, a meno 190 punti. Terza la ceca Ester Ledecka, a 83 centesimi da Rebensburg. L’Italia sorride anche per la buona prova di Sofia Goggia, che ha chiuso al quarto posto dopo un testa a testa per il podio con Ledecka. La bergamasca paga solo 12 centesimi dalla ceca, ma è comunque soddisfatta dopo le difficoltà di inizio stagione e la caduta di Bansko con conseguente rinuncia a discesa e SuperG.

Le altre italiane

Francesca Marsaglia è nona, a 1.77 dalla vetta. Tredicesima Marta Bassino, protagonista di qualche errore di troppo nella parte iniziale della pista. Più indietro Elena Curtoni, 20^, Nicol Delago, 41^ e Nadia Delago, 43^.