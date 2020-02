Coppa del mondo, discesa Saalbach: vince il tedesco Dressen

Il tedesco si impone nel recupero della gara non disputata in Cina per il timore da contagio del coronavirus. Sul podio anche gli svizzeri Feuz e Caviezel

Bissando il successo di Garmisch, il tedesco Thomas Dressen in 1.32.96 ha vinto la discesa di coppa del mondo di Saalbach, recupero di quella non disputata in

Cina per il coronavirus. Si tratta della quinta vittoria in carriera. Secondo lo svizzero Beat Feuz in 1.33.03 e terzo l'altro elvetico Mauro Caviezel in 1.33.05. Il successo del

tedesco ha impedito a Feuz di vincere aritmeticamente in anticipo la sua terza coppa consecutiva di discesa quando mancano ancora due gare alla fine della stagione: sono infatti 600 i punti per lo svizzero contro i 406 di Dressen. Miglior azzurro - su una pista storicamente mai amata dagli italiani - è stato Matteo Marsaglia ma in forte ritardo con il tempo di 1.34.20. Ancora più indietro Emanuele Buzzi in 1.34.29 e Mattia Casse in 1.34.77. Venerdì sempre a Saalbach è in programma il superG, anche in questo caso un recupero di quello non disputato in Cina.