Coppa del mondo, supergigante Saalbach: vince norvegese Kilde. Quinto Casse

Il superG di coppa del mondo di Saalbach, recupero di quello cancellato in Cina per il

coronavirus, è stato vinto in 58.30 dal 27enne Aleksander Kilde. Con questo successo il norvegese si porta in testa sia alla classifica di disciplina sia in quella generale. Secondo posto per lo svizzero Mauro Caviezel in 58.45 e terzo il tedesco Thomas Dressen in 58.61. Miglior azzurro - su un tracciato molto accorciato e con

partenza ritardata di più di due ore a causa di una forte nevicata che ha costretto persino diversi allenatori a prolungati lavori per ripulire il tracciato in passaggi con

fondo morbido e dunque pericoloso - è stato Mattia Casse con un buon quinto tempo (il terzo stagionale) in 58.91. Poco più indietro Emanuele Buzzi in 59.37 e Matteo Marsaglia in 1.00.43.