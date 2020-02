Sci di fondo, domenica la Vasaloppet su Sky Sport Arena

90 km a tecnica classica, la Vasaloppet è la più antica, lunga e partecipata gara di sci di fondo del mondo. 15.800 fondisti al via in Svezia domenica 1° marzo. La garà sarà trasmessa su Sky Sport Arena dalle 11

La Vasaloppet, 90 km a stile classico, è la gara più lunga e longeva della storia dello sci di fondo. Chiamata anche Vasalauf, è la classica per eccellenza tra le gare della Worldloppet. La 96^edizione si disputerà in Svezia, nella regione della Dalarna, domenica 1° marzo. Anche quest'anno al via ci saranno 15.800 fondisti, il massimo consentito. 58mila sono invece i partecipanti a tutte le gare ed eventi collaterali nel corso della settimana.

Su Sky Sport Arena sarà possibile seguire la gara, una delle più conosciute al mondo, a partire dalle ore 11: partenza in differita e diretta della fase conclusiva, fino all’arrivo previsto a Mora, dopo 90 km di percorso. La telecronaca è affidata a Francesco Pierantozzi e Nicola Roggero, insieme a Marco Albarello.