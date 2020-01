Storie di Marcialonga: le foto più belle della storica gara di sci di fondo

E’ la più celebre gara italiana di di sci di fondo in tecnica classica. La Marcialonga, giunta alla sua 47^edizione ha radici lontane: nata nel 1971 dalla passione di 4 amici che, dopo aver partecipato alla Vasaloppet nel lontano 1969, decisero di organizzare un evento simile a casa loro, nelle Valli di Fiemme e Fassa. La Marcialonga è molto più di una gara: scopriamola meglio attraverso le foto più belle che ne ripercorrono la storia. Per arrivare preparati al via della Sky-Marathon trentina domenica 26 gennaio, per la prima volta in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno dalle 7.40