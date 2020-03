Combinata Hinterstoder, vince il francese Pinturault. Quinto Tonetti

Il francese Alexis Pinturault - 28 anni e altrettanti successi in coppa - ha vinto, in 2'04"90, la combinata di Coppa del mondo a Hinterstoder e si è aggiudicato anche in questa stagione la coppa di disciplina. E' la sua 6/a coppa di combinata. Secondo lo svizzero Mauro Caviezel (2'05"89), terzo il norvegese Aleksander Kilde (2'06"15). Miglior azzurro Riccardo Tonetti, 5/o in 2'06"35: per lui ancora niente primo podio in carriera. In testa alla classifica generale di Coppa del mondo - con una corsa sempre molto aperta - resta Kilde con 1.082 punti, seguito da Pinturault con 1.048 e dall'altro norvegese Henrik Kristoffersen, oggi 11/o, con 961. La Coppa nel mondo maschile resta ad Hinterstoder, dove lunedì andrà in scena lo slalom gigante che era stato posticipato per troppa neve.