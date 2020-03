Discesa Kvitfjell, vince Mayer davanti a Kilde

L'austriaco Matthias Mayer si aggiudica la discesa libera di Kvitfjell, in Norvegia. Con il tempo di 1:48:02 ha preceduto il leader di coppa del mondo Aleksander Kilde. Il norvegese, che ha accusato un ritardo di 14 centesimi dal vincitore di giornata, ha allungato in classifica generale sul francese Pinturault (fuori dai primi 30) e sul connazionale Kristoffersen (non ha partecipato alla discesa). Completa il podio dell'ultima discesa libera stagionale lo svizzero Janka, al traguardo con un distacco di 37 centesimi. Quarta posizione per Beut Feuz (+0.43), che si era già aggiudicato aritmeticamente la coppa di specialità. Quinto lo statunitense Ganong (+0.55). Casse, dodicesimo, migliore degli italiani in gara con un distacco di 1.32 da Mayer. Più indietro Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi. Domenica alle 10.30 è in programma un supergigante.