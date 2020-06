E’ precipitato lungo un canale molto ripido del versante francese del massiccio del Monte Bianco. Lo sciatore francese Hugo Hoff, giovane promessa del freeride, è morto domenica a 20 anni. Un amico, precipitato insieme a lui, è rimasto quasi illeso. Lo ha riferito un portavoce dei soccorritori del ‘Peloton de gendarmerie de haute montagne’, intervenuti sul luogo dell’incidente, all’Ansa: “Ha fatto una caduta di quasi 700 metri. L’amico è un miracolato, è rimasto ferito solo leggermente”. L’allarme è stato lanciato alle 12.40 da un testimone che ha assistito alla caduta dei due lungo il Couloir Gervasutti, un canale dove si raggiungono i 50 gradi di pendenza.

Aperta un’inchiesta

Dal ‘Peloton de gendarmerie de haute montagne’ fanno inoltre sapere di aver aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica: “Non conosciamo esattamente le circostanze – hanno aggiunto all’Ansa -. Non sappiamo se si tratta di una caduta o di una piccola valanga che li ha travolti”. Quel che si sa, però, è che non sono precipitati a causa di “seracchi o della rottura di una cornice di neve”. Gli agenti cercano inoltre “testimoni per ricostruire esattamente l’accaduto”. Trionfatore del Freeride Junior World tour 2016-2017, Hugo Hoff partecipava al Freeride World qualifier.