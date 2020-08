Sci nordico, lesione al tendine per Pellegrino

L’infortunio durante una sessione di allenamento in Germania

L'azzurro Federico Pellegrino si è procurato una lesione al tendine del muscolo bicipite femorale della gamba destra durante una sessione di allenamento della squadra italiana di Coppa del mondo la “Sport Halle” di Oberhof, in Germania. Il vice-campione olimpico è stato sottoposto a una risonanza magnetica in una struttura medica della località tedesca e ne farà un'altra giovedì, quando rientrerà in Italia con il resto della squadra. Solo dopo allora si potranno stabilire con esattezza i tempi di recupero. Nel frattempo - fa sapere la Federazione italiana sport invernali - l'atleta valdostano ha già cominciato il percorso riabilitativo.